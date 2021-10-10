«Приятно быть номинированным». Модрич высказался о вручении Золотого мяча

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о номинации на «Золотой мяч».

«Приятно быть номинированным. Это особая индивидуальная награда. Для меня это большая честь, признание моих игр в прошлом сезоне», - цитирует Модрича 24sata.

Помимо Модрича, в списке претендентов находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).

Премия, присуждаемая лучшему футболисту года, была отменена в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен» выиграл награду в 2019 году, опередив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Он в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».