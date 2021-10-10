Андронов назвал Гисдоля слабым тренером

Телекомментатор Алексей Андронов остался недоволен назначением Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Гисдоль - очень слабый тренер. Он может работать в выстроенной системе, где он - винтик. Ничего своего он создать не может. Тактик - слабый. Управленец - слабый. Мое сочувствие болельщикам Локомотива...», - приводят слова Андронова «МК-Спорт», ссылаясь на его телеграм-канал.

Ранее немецкий специалист работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кельн».