Валерий Баринов - о назначении Гисдоля: Спрашивайте болельщиков команды, я больше не их поклонник

Российский актер Валерий Баринов оценил назначение на пост главного тренера «Локомотива» немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

«Это пусть интересует тех, кто будет болеть за «Локомотив». За немецкий «Локомотив». Я за эту команду больше не болею. Там мне лично не за кого болеть. Да, остался Баринов, тот же Гилерме… Но в целом всё это уже не футбол. Как Семину сказали: „Вас, Юрий Павлович, интересует футбол, а нас — бизнес“» — цитирует Баринова Rusfootball.info.

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кёльн».

Напомним, что 5 октября пост главного тренера «Локомотива» покинул Марко Николич.

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.