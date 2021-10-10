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10 октября 21:48
автор: Максим Скороходов

Кривохарченко считает Гисдоля хорошим выбором «Локомотива»

Немецкий специалист стал главным тренером железнодорожников.

Телекомментатор Сергей Кривохарченко высказался о назначении Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского «Локомотива».

«С одной стороны, я удивлен таким назначением, а с другой — не очень. Гисдоль — это как раз человек из круга знакомых Ральфа Рангника. Он работал с ним в разных клубах достаточно долго. Но при этом Маркус не казался мне первым кандидатом среди тех, кого могли назначить. Ведь у Гисдоля предыдущие выступления были не самыми яркими. Тем не менее, это хороший выбор. Всегда здорово, когда главный тренер и спортивный директор одинаково смотрят на футбол и являются единомышленниками, при этом понимая, в какой футбол команда должна играть и каких игроков нужно подбирать», - приводит слова Кривохарченко Sport24.ru.

Ранее немецкий специалист работал главным тренером основной командыsport2 «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы Гисдоль возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кельн».

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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