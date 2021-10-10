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10 октября 21:56
автор: Максим Скороходов

Боярский заявил, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу»

Команды сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский спрогнозировал результат матча «Зенит» - «Ювентус».

Игра пройдет 20 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» сейчас на подъеме. Матч с «Челси» — это не проигрыш. Результат закономерный, но очень достойный. А победа над «Мальме» это просто фантастично и здорово. Посмотрим, сколько там протянет «Зенит». Все зависит от команды и Семака. С «Ювентусом» «Зенит» может либо сыграть вничью, либо выиграть. Я не ставлю на то, что «Зенит» проиграет», - приводит слова Боярского Sport24.ru.

Добавим, что «Ювентус» с шестью очками лидирует в группе Н. «Зенит» находится на третьем месте, набрав три очка в двух матчах.

источник: Sport24.ru
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