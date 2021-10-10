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10 октября 22:44
автор: Александр Бойченко

Гризманн проводит сотый матч за сборную Франции

Нападающий «Атлетико Мадрид» вышел на матч с Испанией, который стал для него сотым в национальной команде.

Нападающий Антуан Гризманн, вышедший в стартовом составе за сборную Франции в финале Лиги наций УЕФА против Испании, играет за сборную в юбилейном сотом матче.

Сегодняшняя игра стала его сотой в футболке сборной Франции.

Гризманн стал девятым игроком в истории французского футбола, набравшим за национальную сборную отметку в 100 игр. Лилиан Тюрам, Уго Льорис, Тьерри Анри, Марсель Десайи, Оливье Жиру, Зинедин Зидан, Патрик Виейра, Дидье Дешам сыграли за национальную команду 100 и более матчей.

Напомним, Гризманн дебютировал за сборную Франции 5 марта 2014 года в игре против сборной Нидерландов (2:0). Всего за национальную команду нападающий провел 98 матчей, в которых забил 41 гол.

Добавим, что минувшим летом Гризманн ворвался в тройку лучших бомбардиров чемпионатов Европы по футболу. Француз забил семь мячей и сравнялся по этому показателю с англичанином Аланом Ширером. Первым в этом рейтинге идет Криштиану Роналду, забивший 14 голов на Евро.

источник: «Советский спорт»
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