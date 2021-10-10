Де Брюйне - о поражении от Италии: При всем уважении, мы всего лишь Бельгия

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался насчет поражения своей сборной в матче за третье место Лиги Наций против Италии (1:2).

«При всем уважении, мы всего лишь Бельгия. Мы выходим на поле с новым поколением, и сегодня нам не хватает многих футболистов, таких как Азар и Лукаку. Мы должны быть реалистами с командой, которая у нас есть. В составе сборных Италии и Франции 22 первоклассных игрока, у нас ничего подобного нет», - цитирует де Брюйне Het Laatste Nieuws.

В полуфинале турнира бельгийцы уступили Франции (2:3), которая в финале встречается с Испанией.