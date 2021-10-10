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10 октября 23:16
автор: Александр Бойченко

Кассано поделился мнением, кого он считает фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии

Действующим обладателем Скудетто является «Интер».

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился своим мнением, кто способен выиграть чемпионат Италии в текущем сезоне.

- Мои фавориты - «Интер» и «Ювентус». У «старой синьоры» самый сильный состав, а «Интер» выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Думаю, «Наполи» - третье колесо, которое может катиться вперед. «Милан», «Рома» и другие клубы я поставил позади перечисленных, - цитирует Cassano Football Italia.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А с семью победами подряд. Неаполитанцы опережают «Милан» на два очка. Замыкает тройку лидеров «Интер», набравший 17 очков. В этом сезоне все команды сыграли по семь матчей в серии А.

источник: Football Italia
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