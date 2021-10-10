Франция одержала волевую победу над Испанией и стала чемпионом Лиги наций

Сегодня, 9 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч финала Лиги наций, в котором принимали участие сборные Испании и Франции. Матч завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:1.

Первый гол во встрече забил нападающий «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль на 64-й минуте. Ответный гол французы забили спустя несколько минут - это сделал Карим Бензема с передачи форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Победный гол забил все тот же Мбаппе на 80-й минуте.

Таким образом, сборная Франции выиграла второй турнир Лиги наций. Первый в истории трофей нового турнира выиграла сборная Португалии в финале против Нидерландов в 2019 году.

Для подопечных Дидье Дешама победа в Лиге наций стала второй за три года в крупных турнирах. Ранее французы побеждали на чемпионате мира 2018 года в России.

Лига наций