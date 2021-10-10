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Франция одержала волевую победу над Испанией и стала чемпионом Лиги наций
10 октября 23:48
автор: Александр Бойченко
автор фото: Twitter сборной Франции

Франция одержала волевую победу над Испанией и стала чемпионом Лиги наций

Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 2:1 в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Сегодня, 9 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч финала Лиги наций, в котором принимали участие сборные Испании и Франции. Матч завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:1.

Первый гол во встрече забил нападающий «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль на 64-й минуте. Ответный гол французы забили спустя несколько минут - это сделал Карим Бензема с передачи форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Победный гол забил все тот же Мбаппе на 80-й минуте.

Таким образом, сборная Франции выиграла второй турнир Лиги наций. Первый в истории трофей нового турнира выиграла сборная Португалии в финале против Нидерландов в 2019 году.

Для подопечных Дидье Дешама победа в Лиге наций стала второй за три года в крупных турнирах. Ранее французы побеждали на чемпионате мира 2018 года в России.

Лига наций

Финал

Испания - Франция 1:2 (0:0)

Голы: Оярсабаль 64, - Бензема 66, Мбаппе 80

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Алонсо, Сарабия (Пино, 61), Родри (Форнальс, 84), Ферран Торрес (Мерино, 84), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Коке, 75).

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Павар (Дюбуа, 80), Погба, Тчуамени, Кимпембе, Гризманн (Верету, 90), Мбаппе, Бензема.

Предупреждения:

Погба (46), Кунде (55), Лапорт (86), Мбаппе (89).

источник: «Советский спорт»
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