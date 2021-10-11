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11 октября 08:19
автор: Владислав Корегин

Сборная Бразилии разошлась миром с Колумбией, потеряв первые очки в квалификации к ЧМ-2022

После десяти сыгранных туров бразильцы набрали 28 очков.

Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью (0:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Подопечные Тите имели преимущество на протяжении всей встречи по владению мячом (36 на 64), однако уступили своему сопернику в показателе общих ударов по воротам (9-12). По ударам створ команды показали одинаковый результат (4-4).

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, выступающий за «Зенит», отыграл весь матч, не отличившись результативными действиями.

Отметим, что Бразилия впервые потеряла очки в нынешней квалификации на мировое первенство в Катаре. В данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Колумбия идет пятой с 15 очками.

15 октября бразильцы сыграют дома против Уругвая, а Колумбия днем ранее примет у себя Эквадор.

Чемпионат мира-2022. Квалификация

Южная Америка

Колумбия Бразилия 0:0

источник: «Советский спорт»
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