Сборная Аргентины одержала домашнюю победу над Уругваем, у Месси победный гол

Сборная Аргентины в Буэнос-Айресе обыграла Уругвай (3:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

В составе победившей команды голы забили Лионель Месси (38-я минута), Родриго Де Пауль (44) и Лаутаро Мартинес (62).

Отметим, что этот забитый мяч стал для 34-летнего Месси 80-й в карьере за сборную. Всего за национальную команду форвард провел 155 встреч.

Благодаря сегодняшней победе Аргентина набрала 22 очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице. Уругвай идет четвертым с 16 очками.

15 октября подопечные Лионеля Скалони сыграют дома против Перу, а Уругвай в тот же день на выезде встретится с Бразилией.