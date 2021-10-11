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11 октября 08:32
автор: Владислав Корегин

Сборная Аргентины одержала домашнюю победу над Уругваем, у Месси победный гол

Форвард «ПСЖ» забил 80-й мяч за национальную команду.

Сборная Аргентины в Буэнос-Айресе обыграла Уругвай (3:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

В составе победившей команды голы забили Лионель Месси (38-я минута), Родриго Де Пауль (44) и Лаутаро Мартинес (62).

Отметим, что этот забитый мяч стал для 34-летнего Месси 80-й в карьере за сборную. Всего за национальную команду форвард провел 155 встреч.

Благодаря сегодняшней победе Аргентина набрала 22 очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице. Уругвай идет четвертым с 16 очками.

15 октября подопечные Лионеля Скалони сыграют дома против Перу, а Уругвай в тот же день на выезде встретится с Бразилией.

Добавим, что в еще одном матче отбора к мировому первенству в Катаре сборная Чили обыграла Парагвай (2:0).

Чемпионат мира-2022. Квалификация

Южная Америка

Аргентина – Уругвай 3:0 (2:0)

Голы: Месси, 38. Де Пауль, 44. Мартинес, 62.

Чили – Парагвай – 2:0 (0:0)

Голы: Бреретон, 69. Исла, 72.

Удаления: Арангис (74), Альдерете (89).

источник: «Советский спорт»
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