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11 октября 09:39
автор: Владислав Корегин

Владислав Радимов: Сборной России будет не хватать Головина в матче со Словенией

Игра состоится сегодня, 11 октября, в Мариборе.

Бывший хавбек сборной России Владислав Радимов считает, что потеря полузащитника Александра Головина из-за травмы негативно сказалась на игре национальной команды.

Напомним, что 25-летний футболист «Монако» получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0), который состоялся 3 октября. По этой причине наставник российской сборной Валерий Карпин вызвал в команду игрока ЦСКА Ильзата Ахметова.

– В средней линии в матче со Словакией не хватало Головина. И будет не хватать в Мариборе. Да, вернется после дисквалификации Миранчук, но это разные футболисты. Головин – это моторный игрок, который выводит мяч из обороны, прессингует, дает движения и осмысленных действий. Миранчук – немножко другой футболист, – цитируют Радимова «Известия».

Добавим, что встреча между сборными Словении и России состоится сегодня, 11 октября. Игра пройдет в Мариборе в 21:45 мск.

На данный момент подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков после семи туров.

источник: «Известия»
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