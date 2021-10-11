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11 октября 10:21
автор: Владислав Корегин

Владислав Яковлев: Лучше получать меньше игровой практики, но тренироваться с топовыми игроками РПЛ

Россиянин является выпускником клубной академии армейцев.

Форвард ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о том, почему он отказался перейти в «Тамбов» на правах аренды в сезоне-2020/21.

Напомним, что дебют 19-летнего россиянина за московский клуб состоялся 12 апреля в матче 25-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0) – игрок вышел на замену на 88-й минуте.

– Мне кажется, молодому игроку лучше получать меньше игровой практики, но тренироваться с топовыми по российским меркам футболистами. На тот момент я был в команде полгода, прислушивался к старшим товарищам и тренерам. От каждого слышал, что лучше тренироваться здесь и играть меньше или в молодежной лиге, чем пылить где-то в аренде, – цитирует Яковлева Sport24.

Добавим, что молодой нападающий является воспитанником академии армейцев. В составе взрослой команды он отыграл 10 встреч, забив один гол и отдав один ассист. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

17 октября ЦСКА сыграет в Екатеринбурге против «Урала» в матче 11-го тура чемпионата России.

источник: Sport24.ru
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