Малиновский заявил о готовности продолжить свои выступления за сборную Украины

Атакующий полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заявил о том, что он готов к своему возвращению в сборную Украины.

Ранее сообщалось о конфликте между футболистом и исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Александром Петраковым. Игрок не был включен в итоговую заявку сборной на матчи с Финляндией и Боснией в рамках отбора к ЧМ-2022.

– Думаю, журналисты сделали из мухи слона. Я всегда готов вернуться в сборную, но не знаю, случится ли это. Решать тренеру, – приводит слова Малиновского L’Eco di Bergamo.

Напомним, что 28-летний полузащитник дебютировал за сборную Украины 31 марта 2015 года в товарищеской игре против Латвии (1:1). В общей сложности он провел за национальную команду 43 встречи, забив шесть голов и отдав шесть ассистов.

9 октября сборная Украины без Малиновского одержала победу над Финляндией со счетом 2:1.