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11 октября 11:20
автор: Владислав Корегин

«Ньюкасл» хочет подписать четырех игроков «Манчестер Юнайтед»

Сделка может состояться в январе 2022 года.

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приобретении четырех игроков «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

По информации The Mirror, «сороки» планируют подписать защитника Эрика Байи, полузащитников Донни ван де Бека и Джесси Лингарда, а также нападающего Антони Марсьяля. Пока неизвестно, готовы ли «красные дьяволы» отпустить своих футболистов в другую команду.

Напомним, что 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ подопечные Стива Брюса занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав три очка в семи турах.

источник: The Mirror
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