«Ньюкасл» хочет подписать четырех игроков «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в приобретении четырех игроков «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

По информации The Mirror, «сороки» планируют подписать защитника Эрика Байи, полузащитников Донни ван де Бека и Джесси Лингарда, а также нападающего Антони Марсьяля. Пока неизвестно, готовы ли «красные дьяволы» отпустить своих футболистов в другую команду.

Напомним, что 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ подопечные Стива Брюса занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав три очка в семи турах.