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11 октября 11:57
автор: Владислав Корегин

Евсеев отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером «Локомотива»

Немецкий специалист возглавил московский клуб 10 октября.

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу того, что Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив».

Напомним, что о назначении 52-летнего специалиста стало известно вчера, 10 октября. Срок контракта немецкого тренера с железнодорожниками пока не разглашается.

– Высшее место – восьмое и три спасения. Два спасения и девятое место с «Уфой», – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Добавим, что ранее в своей карьере Гисдоль тренировал «Гамбург», «Кельн» и «Хоффенхайм».

Что касается Евсеева, то 45-летний россиянин возглавляет «Шинник» с июня этого года. При нем команда занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ-2 с 39 очками, одержав 13 побед в 14 матчах.

источник: «Советский спорт»
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