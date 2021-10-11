Евсеев отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером «Локомотива»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу того, что Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив».

Напомним, что о назначении 52-летнего специалиста стало известно вчера, 10 октября. Срок контракта немецкого тренера с железнодорожниками пока не разглашается.

– Высшее место – восьмое и три спасения. Два спасения и девятое место с «Уфой», – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Добавим, что ранее в своей карьере Гисдоль тренировал «Гамбург», «Кельн» и «Хоффенхайм».

Что касается Евсеева, то 45-летний россиянин возглавляет «Шинник» с июня этого года. При нем команда занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ-2 с 39 очками, одержав 13 побед в 14 матчах.