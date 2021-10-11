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11 октября 12:51
автор: Владислав Корегин

«Арсенал» хочет вернуть Чемберлена

Английский игрок выступал за лондонцев с 2011 по 2017 годы.

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может вернуться в «Арсенал» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, лондонский клуб планирует взять 28-летнего англичанина в аренду до конца текущего сезона с правом возможного выкупа следующим летом.

Напомним, Чемберлен защищал цвета «Арсенала» с 2011 по 2017 годы. За «канониров» он провел 198 матчей, забил 20 голов и отдал 32 ассиста. К составу «мерсисайдцев» хавбек присоединился летом 2017-го. Сумма его трансфера составила 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти встречах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

источник: The Sun
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