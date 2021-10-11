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11 октября 13:22
автор: Владислав Корегин

Михаил Боярский: Не вижу ничего плохого в отмене лимита в РПЛ

В данный момент в заявке команд РПЛ на сезон могут находиться восемь иностранных игроков.

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с возможной отменой лимита на иностранных игроков в чемпионате России.

– Футбол давно стал бизнесом. Так пусть это будет максимально проявлено в наборе игроков. Нашим игрокам далеко до техники того же Клаудиньо. Они просто этого не умеют. А так как тренеру нужно выигрывать, нужны качественные игроки и качественная скамейка. Посмотрите на Месси и Роналду. Они тоже переходят туда-сюда. И это все ради прибыли. Так что я не вижу ничего плохого в отмене лимита, – сказал Боярского Sport24.

Напомним, что в конце августа глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров.

источник: Sport24.ru
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