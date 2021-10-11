Мората может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико» до конца текущего сезона, может пополнить состав «Тоттенхэма» в 2022 году.

Согласно информации Todofichajes, руководство лондонского клуба рассматривает 28-летнего испанца в качестве возможной замены Гарри Кейну, который может покинуть стан «шпор» в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что английская команда также заинтересована в покупке форварда «Лейпцига» Андре Силвы.

Напомним, Мората выступает за «Ювентус» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, забил три гола и отдал один ассист.

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