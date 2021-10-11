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11 октября 14:12
автор: Владислав Корегин

«Байер» и «Лион» готовы подписать Азмуна в качестве свободного агента

Ближайшим летом у иранского футболиста истечет контракт с клубом РПЛ.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к тому, чтобы покинуть российский клуб летом 2022 года.

Как сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго на своей странице в Twitter, интерес к 26-летнему иранцу вновь возобновили «Байер» и «Лион», готовые подписать игрока на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.

Напомним, что в летнее трансферное окно оба клуба хотели подписать форварда сине-бело-голубых, однако им не удалось прийти к согласию с петербургской стороной. Также заключить контракт следующим летом с футболистом хочет «Арсенал».

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 95 матчах. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

источник: «Советский спорт»
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