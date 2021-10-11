Гусев стал главным тренером молодежной команды ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что старшим тренером молодежной команды стал Ролан Гусев.

По информации источника, 44-летний специалист на данному посту сменил Андрея Аксенова, который возглавил «Текстильщик».

Напомним, что Гусев выступал в составе ЦСКА с 2002 по 2007 годы. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА и трижды выигрывал чемпионат России. До своего возвращения в клубную систему армейцев Ролан работал в штабе юниорской сборной России до 16 лет.