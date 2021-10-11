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11 октября 15:23
автор: Максим Скороходов

Игнатьев не удивится, если со Словенией сборная России будет играть в пять защитников

Встреча квалификации чемпионата мира в Катаре пройдет 11 октября в Мариборе.

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев ожидает, что игра национальной команды против Словении будет не такой, как в матче со Словакией.

«Возможно, сыграем в пять защитников. Тогда в атаке более активны будут крайние. Дело в нюансах выбора схемы. Можно сделать ставку на любую. Словаки ведь в любом случае больше атаковали даже после перестроений Карпина, а мы могли уповать только на контратаки. Валерий Георгиевич искал варианты выхода из ситуации, чтобы довести встречу до положительного исхода. Со Словенией все будет иначе. Плюс все помнят стыковой матч в Мариборе в 2009-м. Поэтому России нужна только победа», - приводит слова Игнатьева RT.

Матч Словения - Россия начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.

источник: «RT на русском»
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