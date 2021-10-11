Азар может вернуться в «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает возможность возвращения в состав флангового форварда Эдена Азара, ныне выступающего за «Реал».

Как утверждает El Nacional, владелец лондонского клуба Роман Абрамович ведет переговоры с президентом «сливочных» Флорентино Пересом по поводу перехода 30-летнего бельгийца. Отмечается, что мадридская команда готова предложить вариант с обменом Эдена на правого защитника «аристократов» Риса Джеймса.

Напомним, Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы. В английском клубе он отыграл 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 ассиста. Вместе с «синими» он становился двукратными чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги Европы.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми встречах «Реала» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.