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11 октября 15:50
автор: Владислав Корегин

Азар может вернуться в «Челси»

Бельгийский футболист защищал цвета лондонцев с 2012 по 2019 годы.

Руководство «Челси» рассматривает возможность возвращения в состав флангового форварда Эдена Азара, ныне выступающего за «Реал».

Как утверждает El Nacional, владелец лондонского клуба Роман Абрамович ведет переговоры с президентом «сливочных» Флорентино Пересом по поводу перехода 30-летнего бельгийца. Отмечается, что мадридская команда готова предложить вариант с обменом Эдена на правого защитника «аристократов» Риса Джеймса.

Напомним, Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы. В английском клубе он отыграл 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 ассиста. Вместе с «синими» он становился двукратными чемпионом Англии, а также двукратным победителем Лиги Европы.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми встречах «Реала» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

источник: El Nacional
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