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11 октября 16:01
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер сборной России: Если мастерства недостаточно, нужно больше бегать

Карпин хочет поставить национальной команде высокий прессинг.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, каким он видит футбол национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Уровень мастерства у нас невысокий. Какой у нас тогда козырь? Если мастерства недостаточно, нужно больше бегать. При прессинге как раз необходимо проявлять силу воли и показывать свою физическую готовность. Карпин выбрал этот путь. Он заставляет подопечных отбирать мяч на чужой половине, чтобы соперник совершал ошибки и выбирал неверный вариант для развития собственных атак», - приводит слова Игнатьева RT.

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграет против Словении. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени в Мариборе.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.

источник: «RT на русском»
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