Бывший главный тренер сборной России: Если мастерства недостаточно, нужно больше бегать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, каким он видит футбол национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Уровень мастерства у нас невысокий. Какой у нас тогда козырь? Если мастерства недостаточно, нужно больше бегать. При прессинге как раз необходимо проявлять силу воли и показывать свою физическую готовность. Карпин выбрал этот путь. Он заставляет подопечных отбирать мяч на чужой половине, чтобы соперник совершал ошибки и выбирал неверный вариант для развития собственных атак», - приводит слова Игнатьева RT.

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграет против Словении. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени в Мариборе.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.