Матч Словения - Россия пройдет при пятидесятипроцентном заполнении стадиона

Стало известно сколько людей придет на стадион «Людски» в Мариборе на матч отбора на чемпионат мира в Катаре Словения - Россия. Игра пройдет сегодня в 21:45 по московскому времени.

Игру посетят около шести тысяч болельщиков с учетом того, что спортивное сооружение вмещает в себя 13 тысяч, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Футбольного союза Словении.

Ожидается, что на стадионе будет 540 российских фанатов.

Всем болельщиком для посещения матча нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо документ, подтверждающий вакцинацию или наличие антител в организме.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.