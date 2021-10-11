ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 16:28
автор: Максим Скороходов

Матч Словения - Россия пройдет при пятидесятипроцентном заполнении стадиона

Ожидается, что команду Карпина поддержат 540 болельщиков.

Стало известно сколько людей придет на стадион «Людски» в Мариборе на матч отбора на чемпионат мира в Катаре Словения - Россия. Игра пройдет сегодня в 21:45 по московскому времени.

Игру посетят около шести тысяч болельщиков с учетом того, что спортивное сооружение вмещает в себя 13 тысяч, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Футбольного союза Словении.

Ожидается, что на стадионе будет 540 российских фанатов.

Всем болельщиком для посещения матча нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо документ, подтверждающий вакцинацию или наличие антител в организме.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Камила Валиева установила три мировых рекорда на турнире в ФинляндииМатадоры против мушкетёров. Кто станет победителем Лиги наций УЕФА?Артемий Панарин готов сыграть на ОлимпиадеБывший муж Навки погряз в нищетеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин: «Мне нужен Дзюба в сборной»
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика