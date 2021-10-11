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11 октября 16:49

Дмитрий Губерниев: Возможно, словенцы даже повозят нас немножко

Встреча 8-го тура группового этапа квалификации к чемпионату мира 2022 года состоится в понедельник, 11 октября, на стадионе «Людски врт» в Мариборе.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Словении будет непростым для российской команды.

- Мы будем играть на территории Словении, они будут атаковать, возможно, даже повозят нас немножко. Но я рассчитываю на то, что мы найдем лазейку и забьем на один мяч больше, - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Отметим, что сборная России под руководством Валерия Карпина одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0) и Словакией (1:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

После семи туров группового этапа сборная России набрала 16 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступаю идущей на первом месте команде Хорватии лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Добавим, российской команде достаточно сыграть вничью со Словенией, чтобы гарантировать себе второе место, которое позволит сыграть в следующем раунде квалификации чемпионата мира, который примет Катар.

источник: Чемпионат.com
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