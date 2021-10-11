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11 октября 17:06
автор: Максим Скороходов

Прядкин может лишиться всех своих постов в РФС

На данный момент функционер является вице-президентом РФС и председателем комитета профессионального футбола.

Бывший глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин в конце октября может покинуть все свои посты и в РФС, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, в конце октября Прядкин освободит должности вице-президента РФС и председателя комитета профессионального футбола.

Напомним, что 5 октября ушел с поста президента РПЛ, временно исполняющим обязанности был назначен председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Он же является единственным кандидатом на выборах нового главы РПЛ, которые пройдут 22 ноября.

источник: «РБ-Спорт»
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