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11 октября 17:19
автор: Максим Скороходов

В Германии Гисдоля считают хорошим аналитиком

При этом нового наставника «Локомотива» назвали обычным тренером бундеслиги.

Журналист немецкого Deutsche Welle Паскаль Йохем рассказал, какое впечатление в Германии производит новый главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль.

«Отношения с фанатами у него всегда были холодными. Он не такой очаровательный и харизматичный, как условный Клопп, у которого есть своя аура. Я бы назвал Гисдоля обычным тренером Бундеслиги, который безразличен фанатам. Но они всегда возносили его, когда он добивался успеха. Что касается его профессиональных качеств, то он хороший аналитик. Гисдоль — не шоумен, он не любит говорить о вещах, не связанных с футболом. Но о футболе готов разговаривать постоянно», - приводит слова Йохема Sport24.ru.

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы он возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кельн».

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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