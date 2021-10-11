В Германии Гисдоля считают хорошим аналитиком

Журналист немецкого Deutsche Welle Паскаль Йохем рассказал, какое впечатление в Германии производит новый главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль.

«Отношения с фанатами у него всегда были холодными. Он не такой очаровательный и харизматичный, как условный Клопп, у которого есть своя аура. Я бы назвал Гисдоля обычным тренером Бундеслиги, который безразличен фанатам. Но они всегда возносили его, когда он добивался успеха. Что касается его профессиональных качеств, то он хороший аналитик. Гисдоль — не шоумен, он не любит говорить о вещах, не связанных с футболом. Но о футболе готов разговаривать постоянно», - приводит слова Йохема Sport24.ru.

Ранее Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом наставника «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы он возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 – «Кельн».

После десяти туров в чемпионате России железнодорожники занимают четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 16 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.