Самедов назвал причины плохого качества игры сборной России под руководством Карпина

Бывший игрок сборной России Александр Самедов назвал причины, из-за которых национальная команда не может показать качественную игру под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Думаю, пока еще не все игроки понимают какие-то тактические моменты. Нужно время. Все же новый тренерский штаб, требования, схема. Хотя результата все равно пока удается добиваться. Вероятно, что также у некоторых срабатывает психология: важнее отстоять результат и сохранить ворота в неприкосновенности», - приводит слова Самедова RT.

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграет против Словении. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени в Мариборе.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.