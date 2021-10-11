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11 октября 17:33
автор: Максим Скороходов

Самедов назвал причины плохого качества игры сборной России под руководством Карпина

Экс-футболист национальной команды считает, что новому тренерскому штабу нужно дать время.

Бывший игрок сборной России Александр Самедов назвал причины, из-за которых национальная команда не может показать качественную игру под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Думаю, пока еще не все игроки понимают какие-то тактические моменты. Нужно время. Все же новый тренерский штаб, требования, схема. Хотя результата все равно пока удается добиваться. Вероятно, что также у некоторых срабатывает психология: важнее отстоять результат и сохранить ворота в неприкосновенности», - приводит слова Самедова RT.

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграет против Словении. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени в Мариборе.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.

источник: «RT на русском»
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