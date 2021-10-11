Губерниев - о новом тренере «Локомотива»: Многие расстроились, что едет не Нагельсманн и не Тухель

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского «Локомотива».

Ранее железнодорожники отправили в отставку Марко Николича.

«Новый тренер в Локо еще не приехал, а уже обсудили его вдоль и поперек! И многие расстроились, мол, не Нагельсманн к нам едет и не Тухель!!!!!! Так Сандро Шварц, который сейчас в «Динамо», с «Майнцем» со своим показывал примерно те же цифры, что и Маркус Гисдоль! И кто сейчас скажет, что Шварц ставит «Динамо» плохой футбол? Команда наверху таблицы, футбол атакующий, в лидерах молодые игроки», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что до назначения в «Локомотив» Гисдоль с 2016 по 2018 годы возглавлял «Гамбург», а затем - «Кельн».

Отметим, что «Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 17 очков в десяти матчах.