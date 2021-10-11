Украинский журналист: Россия может победить Словению за счет слабости соперника

Украинский журналист Артем Франков считает, что и сборная России и команда Словении показывают на данный момент плохое качество игры.

«Безусловно, сборная Россия сможет побороться за очки в Мариборе сегодня. Могу предположить, что россияне могут рассчитывать на победу в этой встрече благодаря не собственной силе, а слабости соперника. Предыдущий матч сборной России против Словакии показал, что россияне далеки от игры в футбол. Конечно же, три очка не пахнут, это замечательно. Но я бы не стал рассчитывать на то, что повезти может и во второй раз», - приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.