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11 октября 17:59
автор: Максим Скороходов

Украинский журналист: Россия может победить Словению за счет слабости соперника

Встреча национальных команд начнется в 21:45 мск.

Украинский журналист Артем Франков считает, что и сборная России и команда Словении показывают на данный момент плохое качество игры.

«Безусловно, сборная Россия сможет побороться за очки в Мариборе сегодня. Могу предположить, что россияне могут рассчитывать на победу в этой встрече благодаря не собственной силе, а слабости соперника. Предыдущий матч сборной России против Словакии показал, что россияне далеки от игры в футбол. Конечно же, три очка не пахнут, это замечательно. Но я бы не стал рассчитывать на то, что повезти может и во второй раз», - приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.

источник: «Спорт-Экспресс»
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