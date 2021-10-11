«У Карпина ничего не получается». Боярский уверен, что сборная России проиграет в Словении

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сделал неутешительный прогноз по матчу отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре между сборными России и Словении.

«С таким футболом можно играть в Колпино! Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает. У Карпина пока ничего не получается... Либо это не вариант для сборной, либо у него было мало времени. Дай Бог будет ничья, у нас же хороший вратарь, а так... На победу я не рассчитываю» , - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени в Мариборе.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.