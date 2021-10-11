ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 19:05

Сулейманов не хочет возвращаться в РПЛ после аренды в «Гиресунспоре»

После окончания сезона нападающий должен вернуться в «Краснодар».

Российский форвард «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов не собирается возвращаться в РПЛ после аренды в турецком клубе.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», нападающий комфортно себя чувствует в новой команде, которая рассчитывает на него, как на лидера. После завершения аренды Сулейманов намерен играть в одном из европейских чемпионатов.

Напомним, Магомед-Шапи является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство краснодарцев продлило соглашение с Сулеймановым до 2024 года.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгения Медведева: На этот сезон я со спортом завязалаБронза лучше, чем ничего. Как сборная Италии стала третьей в Лиге нацийСервер Эмурлаев проиграл Каллуму Джонсону в бою за титул WBO GlobalКарпин: «Мне нужен Дзюба в сборной»Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЧемпион мира по джиу-джитсу отразил нападение на улице
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика