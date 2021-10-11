Булыкин считает, что Дзюба нужен сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Артем Дзюба принес бы пользу национальной команде.

«Артем — качественный футболист. Мы видим, как он играет в «Зените». Главное, чтобы его правильно использовали. Если ему делают хорошие передачи, то он очень много забивает. И даже когда он не отмечается голами, то все равно приносит много пользы команде: борется, выигрывает верх, сохраняет мяч. Поэтому подобный игрок всегда полезен сборной. Но его нет, из-за чего нужно использовать тех, кто есть в составе. Хотя с ним игра была бы другая», - приводит слова Булыкина RT.

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграет против Словении. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени в Мариборе.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.