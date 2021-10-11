Зобнин и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

Московский «Спартак» объявил о том, что сразу пять футболистов, ранее находившиеся в списке травмированных, вернулись к тренировкам в общей группе.

Как сообщает официальный твиттер красно-белых, к занятием притупили Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Николай Рассказов, Илья Кутепов и Йоррит Хендрикс. Таким образом, в лазарете «Спартак» остались Павел Маслов, Квинси Промес, Эсекель Понсе и Георгий Мелкадзе.

Напомним, что красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в десяти матчах.

В группе C Лиги Европы «Спартак» находится на второй строчке. У московской команды три очка после двух игр.