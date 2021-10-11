Комиссия РФС и РПЛ разрешила «Рубину» играть на «Ак Барс Арене»

Комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей разрешила «Рубину» играть на «Ак Барс Арене».

«На «Ак Барс Арене» провели полную реновацию газона. На новом покрытии 8 октября состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии. Комиссия РФС и РПЛ отметила, что после игры сборных работники стадиона провели ремонт повреждённых участков газона. Инспекция признала поле соответствующим Регламенту», - написано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Таким образом, матча 11-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом» пройдет 16 октября именно на «Ак Барс Арене».

Добавим, что после десяти матчей команда Леонида Слуцкого занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.