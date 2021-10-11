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Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России в матче со Словенией
11 октября 20:24
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Смолов и Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России в матче со Словенией

Встреча квалификации чемпионата мира-2022 пройдет в Мариборе.

Во вторник, 11 октября, сборная России проведет гостевой матч 8-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 против Словении.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды.

Сборная России: Сафонов, Джикия, Кудряшов, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Миранчук, Фомин, Бакаев, Смолов.

Добавим, что российская команда с 16 очками занимает вторую строчку в группе Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.

источник: РФС
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