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Кипр дома упустил победу над Мальтой
11 октября 20:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: Кипрская федерация футбола

Кипр дома упустил победу над Мальтой

Обе национальные команды еще в прошлом туре потеряли математические шансы отобраться на чемпионат мира в Катаре.

Сборная Кипра в домашнем матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре сыграла вничью с командой Мальты со счетом 2:2.

За хозяев поля забивали Фотис Папулис (7-я минута) и Пиерос Сотириу (80).

У гостей отличились Зак Мускат (53) и Юрген Дегабриэль, спасший свою команду на девятой минуте компенсированного времени.

Таким образом, обе команды с пятью очками замыкают отборочную группу Н. Мальтийцы находятся на пятом месте, а киприоты на шестом.

11 ноября Кипр сыграет на выезде со сборной России, а Мальта примет сборную Хорватия.

Чемпионат мира-2022

Квалификация

Группа Н

Кипр - Мальта - 2:1 (1:0)

Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 - Мускат З.,53, Дегабриэль, 90+9

источник: «Советский спорт»
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