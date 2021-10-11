Кипр дома упустил победу над Мальтой

Сборная Кипра в домашнем матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре сыграла вничью с командой Мальты со счетом 2:2.
За хозяев поля забивали Фотис Папулис (7-я минута) и Пиерос Сотириу (80).
У гостей отличились Зак Мускат (53) и Юрген Дегабриэль, спасший свою команду на девятой минуте компенсированного времени.
Таким образом, обе команды с пятью очками замыкают отборочную группу Н. Мальтийцы находятся на пятом месте, а киприоты на шестом.
11 ноября Кипр сыграет на выезде со сборной России, а Мальта примет сборную Хорватия.