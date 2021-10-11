ЭСК РФС признал ошибочным решение судей не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Российский футбольный союз опубликовал решение ЭСК по эпизоду в матче 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

На последних минутах встречи мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву в собственной штрафной. Арбитр Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил и не назначил пенальти. Его поддержал Василий Казарцев, отвечавший за VAR.

«Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 92-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока армейской команды отведена в сторону и увеличивает площадь его тела», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Добавим, что обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» находится на четвертом месте, ЦСКА располагается на пятой строчке.