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11 октября 21:59
автор: Александр Поволоцкий

ЭСК РФС признал ошибочным решение судей не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Василий Казарцев, отвечавший в игре за VAR, отстранtн от судейской деятельности до конца года.

Российский футбольный союз опубликовал решение ЭСК по эпизоду в матче 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0).

На последних минутах встречи мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву в собственной штрафной. Арбитр Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил и не назначил пенальти. Его поддержал Василий Казарцев, отвечавший за VAR.

«Согласно решению комиссии, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 92-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока армейской команды отведена в сторону и увеличивает площадь его тела», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Добавим, что обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» находится на четвертом месте, ЦСКА располагается на пятой строчке.

источник: РФС
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