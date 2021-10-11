Дивеев вывел сборную России вперед в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией

В эти минуты на стадионе «Людски врт» в Мариборе проходит матч 8-го тура квалификации чемпионата мира-2022 между сборными России и Словении.

На 28-й минуте подопечные Валерия Карпина вышли вперед. После розыгрыша стандарта отличился Игорь Дивеев. Он головой переправил мяч в ворота Яна Облака.

Счет 1:0 в пользу российской команды.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.