Джикия ударом через себя увеличил преимущество сборной России в матче со Словенией

На стадионе «Людски врт» в Мариборе продолжается первый тайм матча квалификации чемпионата мира-2022 между сборными России и Словении.

На 34-й минуте защитник Георгий Джикия увеличил преимущество российской команды. Футболист московского «Спартака» забил гол, ударив по воротам в падении через себя.

Счет 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В отборочной группе Н лидирует сборная Хорватии с 16 очками, наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Словенцы идут третьими, набрав 10 очков.

Победитель группы выйдет напрямую на чемпионат мира в Катаре, а вторая команда попадет в стыковой турнир.