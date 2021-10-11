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Сборная России выигрывает у Словении после первого тайма, Словакия ведет в матче с Хорватией
11 октября 22:42
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России выигрывает у Словении после первого тайма, Словакия ведет в матче с Хорватией

Команды проводят встречи восьмого тура.

В понедельник, 11 октября, проходят матчи группы H отборочного раунда ЧМ-2022.

После первого тайма сборная России выигрывает у Словении в Мариборе со счетом 2:1. В составе команды Валерия Карпина отличились Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32). Хозяева ответили точным ударом Йосипа Иличича (40).

В параллельном матче Хорватия уступает на своем поле команде Словакии (1:2). У хозяев гол забил Андрей Крамарич (20). В составе сборной Словакии отличились Иван Шранц (20) и Лукас Гараслин (45).

На данную минуту сборная России возглавляет турнирную таблицу. У команды Карпина 19 очков. Хорватия на втором месте (16). Словакия (12) - третья.

источник: «Советский спорт»
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