Россия обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе участие в стыковых матчах

Сборная России взяли верх над командой Словении (2:1) в выездном матче 8-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей голами в первом тайме отметились защитники Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32). Оба мяча были забиты после розыгрыша стандартов. Дивеев впервые отличился в играх за национальную команду.

В составе сборной Словении гол забил Йосип Иличичи (40-я минута).

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.