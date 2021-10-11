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Россия обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе участие в стыковых матчах
11 октября 23:42
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Россия обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе участие в стыковых матчах

Встреча прошла на арене «Людски врат» в Мариборе.

Сборная России взяли верх над командой Словении (2:1) в выездном матче 8-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей голами в первом тайме отметились защитники Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32). Оба мяча были забиты после розыгрыша стандартов. Дивеев впервые отличился в играх за национальную команду.

В составе сборной Словении гол забил Йосип Иличичи (40-я минута).

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.

ЧМ-2022
Отборочный раунд
Группа Н

Словения – Россия – 1:2 (0:1).

Голы: Иличич, 40 - Дивеев, 28; Джикия, 32.

Словения: Облак, Каринчник, Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда-Черин, Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич, Шпорар.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Кузяев, Миранчук, Смолов, Бакаев.

источник: «Советский спорт»
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