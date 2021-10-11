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11 октября 23:38
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Хорватии вырвала ничью в матче со Словакией и пропустила Россию на первое место в группе

Встреча прошла на стадионе Градски в Осиеке.

Матч отборочного раунда ЧМ-2022 между национальными командами Хорватии и Словакии завершился вничью 2:2.

В первом тайме в составе гостей отличились Иван Шранц (20-я минута) и Лукас Гараслин (45). Хорваты ответили точными ударами Андрея Крамарича (25) и Луки Модрича (71).

Отметим, что в концовке встречи нападающий хозяев Никола Влашич забил гол в ворота сборной Словакии. Судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Таким образом, команда Златко Далича набрала 17 очков и опустилась на второе место турнирной таблицы группы H, пропустив вперед сборную России (19). Словакия (10) располагается на третьем месте.

В следующем туре 11 ноября сборная Хорватии сыграет в гостях с Мальтой. В этот же день Словакия примет команду Словении.

ЧМ-2022

Квалификация

Группа H

8-й тур

Хорватия - Словакия - 2:2 (1:2)

Голы:

источник: «Советский спорт»
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