Сборная Хорватии вырвала ничью в матче со Словакией и пропустила Россию на первое место в группе

Матч отборочного раунда ЧМ-2022 между национальными командами Хорватии и Словакии завершился вничью 2:2.

В первом тайме в составе гостей отличились Иван Шранц (20-я минута) и Лукас Гараслин (45). Хорваты ответили точными ударами Андрея Крамарича (25) и Луки Модрича (71).

Отметим, что в концовке встречи нападающий хозяев Никола Влашич забил гол в ворота сборной Словакии. Судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Таким образом, команда Златко Далича набрала 17 очков и опустилась на второе место турнирной таблицы группы H, пропустив вперед сборную России (19). Словакия (10) располагается на третьем месте.

В следующем туре 11 ноября сборная Хорватии сыграет в гостях с Мальтой. В этот же день Словакия примет команду Словении.