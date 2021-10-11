Норвегия дома одержала победу над Черногорией, Турция в гостях обыграла Латвию

В Осло на арене «Уллевол» сборная Норвегии обыграла команду Черногории со счетом 2:0.
В составе норвежской команды дублем отметился Мохамед Эльюнусси (29-я и 90-я минуты).
В Риге на стадионе «Даугава» сборная Латвии проиграла команде Турции – 1:2.
После 8-го тура Норвегия, одержав пятую победу на турнире, с 17 очками продолжают занимать вторую строчку в турнирной таблице группы G. Турция (15 очков) расположилась на третьем месте, Черногория (11) идет четвертой, Латвия (5) – пятой.
В следующем туре Норвегия 13 ноября дома сыграет с Латвией, Черногория в тот же день дома примет Нидерланды, а Турция на своем поле встретится с Гибралтаром.
ЧМ-2022
Квалификация
Группа G
8-й тур
Норвегия – Черногория 2:0 (1:0)
Гол: Эльюнусси, 29. Эльюнусси, 90+6.
Норвегия: Нюланд, Страннберг, Мелинг, Педерсен, Ханче-Ольсен (Габрильсен, 89), Эдегор (Грегерсен, 82), Дэли (Юнсен, 64), Хеуге (Эурснес, 46), Эльюнусси, Торстведт (Бериша, 64), Берг.
Черногория: Шаркич, Вуячич, Радунович (Бечирай, 82), Вешович, Марушич, Хакшабанович (Джурджевич, 67), Шчекич (Йовович, 76), Янкович, Косович (Осмайич, 46), Томашевич, Йоветич.
Предупреждения: Вуячич (49), Марушич (63), Радунович (63), Нюланд (72).
Латвия – Турция 1:2 (0:0)
Голы: Демирал, 70 (автогол) – Дурсун, 75. Йылмаз, 90+9 (пен).
Латвия: Озолс, Черномордый, Юрковскис, Дубра, Эмсис, Савальниекс, Зюзин (Тарасов, 60), Яунземс (Онтужанс, 73), Цыганик, Гутковский (Кроллис, 81), Улдрикис (Кигурс, 60).
Турция: Чакыр, Демирал, Сеюнджю, Челик, Эркин (Йылмаз, 65), Оздемир, Кекчю (Дурсун, 65), Ундер, Чалханоглу, Актюркоглу (Дервишоглу, 74), Йылмаз.
Предупреждения: Яунземс (3), Цыганик (50), Йылмаз (57), Тарасов (87).