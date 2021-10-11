Норвегия дома одержала победу над Черногорией, Турция в гостях обыграла Латвию

В Осло на арене «Уллевол» сборная Норвегии обыграла команду Черногории со счетом 2:0.

В составе норвежской команды дублем отметился Мохамед Эльюнусси (29-я и 90-я минуты).

В Риге на стадионе «Даугава» сборная Латвии проиграла команде Турции – 1:2.

После 8-го тура Норвегия, одержав пятую победу на турнире, с 17 очками продолжают занимать вторую строчку в турнирной таблице группы G. Турция (15 очков) расположилась на третьем месте, Черногория (11) идет четвертой, Латвия (5) – пятой.

В следующем туре Норвегия 13 ноября дома сыграет с Латвией, Черногория в тот же день дома примет Нидерланды, а Турция на своем поле встретится с Гибралтаром.