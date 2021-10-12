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12 октября 00:18
автор: Александр Поволоцкий

Впервые за семь лет за сборную России в одном матче отличились два защитника

Сборная России обыграла в Мариборе команду Словакии в матче отбора ЧМ-2022.

Отметим, что голами за команду Валерия Карпина отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Как сообщает Opta, впервые с 2014 года в одном матче за российскую команду забили сразу два игрока обороны. Тогда в товарищеском матче с Азербайджаном (4:0) отличились Владимир Гранат и Сергей Игнашевич.

Напомним, что сборная России набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а 14-го встретится на выезде с Хорватией.

источник: Opta
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