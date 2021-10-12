Дмитрий Губерниев: Дзюба и Карпин характеры показали, можно и о стране подумать вместе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил главному тренеру сборной России Валерия Карпина вызвать форварда «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Кстати , Дзюба, набравший форму, очень может пригодится в матче с Хорватами!!! Он и Карпин характеры показали, можно и о стране подумать вместе!!!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, что 11 октября сборная России обыграла на выезде Словению со счетом 2:1. После этого наша команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а 14-го примет Хорватии.