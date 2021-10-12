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Карпин - о победе над Словенией: Доволен игрой больше, чем матчем со Словакией в Казани
12 октября 00:26
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Карпин - о победе над Словенией: Доволен игрой больше, чем матчем со Словакией в Казани

В следующем матче российская команда дома сыграет против Кипра.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру своих подопечных в матче отборочного раунда ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«На 30-й минуте игра поменялась, до это была равная игра, Словении надо было отыгрываться, идти в атаку. Доволен игрой больше, чем матчем в Казни. Почему махал руками со скамейки во втором тайме? Чтобы не прижимались к штрафной, прессинговали. Хотелось, чтобы продолжали играть так, как в первом тайме. Теперь нам нужно теперь набрать больше, либо столько же очков, чем Хорватия, — заявил наставник в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что сборная России набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия (17) и Словакия (12) сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а 14-го встретится на выезде с Хорватией.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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