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12 октября 00:39
автор: Александр Поволоцкий

Александр Дюков: Карпин гарантировал себе продление контракта со сборной России

Победители групп гарантируют себе выход в финальную часть ЧМ-2022, вторые команды сыграют в стыковых матчах.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что главный тренер национальной команды гарантировал себе продление контракта.

Напомним, что 11 октября сборная обыграла на выезде Словению со счетом 2:1. После этого наша команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Карпина обеспечили себе участие в стыковых матчах.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировал продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира», - приводит ТАСС слова Дюкова.

Напомним, что Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а 14-го встретится на выезде с Хорватией, которая занимает второе место (17 очков).

источник: ТАСС
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