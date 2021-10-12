Александр Дюков: Карпин гарантировал себе продление контракта со сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что главный тренер национальной команды гарантировал себе продление контракта.

Напомним, что 11 октября сборная обыграла на выезде Словению со счетом 2:1. После этого наша команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Карпина обеспечили себе участие в стыковых матчах.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировал продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира», - приводит ТАСС слова Дюкова.

Напомним, что Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а 14-го встретится на выезде с Хорватией, которая занимает второе место (17 очков).