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Тренер сборной Словении заявил, что сборная России стала сильнее без Дзюбы
12 октября 08:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Тренер сборной Словении заявил, что сборная России стала сильнее без Дзюбы

Форвард отказался от вызова в национальную команду.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек на послематчевой пресс-конференции игры с Россией (1:2) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре заявил, что его соперник стал сильнее без нападающего Артема Дзюбы.

«В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда,... более быстрая, гибкая... Против таких соперников очень тяжело играть», - приводит наставника словенцев «МК-Спорт».

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков), в тот же день гостях встретится со Словакией.

источник: МК-Спорт
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